Provvedimenti nel resto d’Europa: in Francia un rinvio, in Inghilterra… ostracismo per gli anziani

La Prefettura di Bas-Rhin ha rimandato la gara tra Strasburgo e PSG a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus: la partita era prevista per domani alle 17:30, ma è stata annullata per via della crisi che sta raggiungendo anche gli altri paesi europei. Intanto in Inghilterra sarebbe al vaglio, tra le altre, anche la proposta di interdire l’ingresso negli stadi agli Over 70 anni, per proteggerli da eventuali contagi. Il problema è che Roy Hodgson, manager del Crystal Palace, di anni ne ha 72…

TUTTA LA PREMIER LEAGUE E LA LIGUE 1 SU NUMERICALCIO.IT