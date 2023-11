Prossimi avversari, il Milan perde il suo top player? Infortunio e cambio a Lecce

La Fiorentina affronterà il Milan dopo la sosta delle Nazionali. La sfida in programma a San Siro, sabato 25 novembre alle ore 20.45, potrebbe non vedere tra i protagonisti Rafael Leao. L'esterno portoghese, infatti, nella sfida dei rossoneri quest'oggi al Via del Mare di Lecce ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio dopo soli 8'. Leao nel corso di uno scatto si è bloccato richiamando l'attenzione dei medici che dopo un breve controllo sul rettangolo verde hanno optato per la sostituzione immediata. Nelle prossime ore sarà più chiara la dinamica dell'infortunio e la stima dei tempi di recupero proprio in vista della sfida contro i viola.