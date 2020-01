Prossimi avversari: il Bologna saluta Destro, va al Genoa

Mattia Destro è in viaggio in direzione Genova, dove inizierà la sua seconda avventura con la maglia rossoblù: stando a quanto raccolto da TMW la sua avventura a Bologna sembra essersi chiusa nel primo pomeriggio, quando il centravanti ex Roma e Milan si è messo in viaggio per raggiungere la sua nuova destinazione. Già in giornata sono previste le visite mediche, poi l’annuncio ufficiale del suo ritorno.

INTANTO IL BOLOGNA E’ VICINO A MUSA BARROW