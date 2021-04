Prontera, ovvero… non c’è due senza tre

Continua la striscia positiva della Fiorentina con Prontera ma anche quella negativa del Verona. I numeri del fischietto bolognese.

Il proverbio recita da sempre: non c'è due senza tre e l'arbitro di oggi, il bolognese Alessandro Prontera l'ha pienamente rispettato in maniera anche doppia. Sapete perché? Il fischietto bolognese era alla quinta partita in Serie A (2 lo scorso anno e 3 quest'anno) ha diretto ben tre volte la Fiorentina che con lui ha sempre vinto. Non solo in questa stagione ha arbitrato il Verona due volte in campionato con due sconfitte e per non farsi mancare niente è stato il giudice di gara nella gara di Coppa Italia persa dagli scaligeri a Cagliari. Insomma... proverbio rispettato in pieno.