Processo Astori, nominati i due periti per stabilire la causa del decesso

Saranno un cardiologo e un medico legale, entrambi di Torino, a eseguire la perizia disposta dal gup Angelo Antonio Pezzuti per stabilire le cause della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. L’udienza per il conferimento dell’incarico si è tenuta questa mattina negli uffici del Palazzo di Giustizia di Firenze, dove è in corso il processo con rito abbreviato a carico del medico pratese Giorgio Galanti, indagato in qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi. I periti avranno 90 giorni di tempo per presentare le loro conclusioni. L’udienza per la discussione della perizia è stata fissata per il 1 ottobre 2020. (tvprato.it)