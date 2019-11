Probabile formazione Verona: l’ex Di Carmine guida l’attacco gialloblù

Alle 15 al Bentegodi il Verona sfiderà la Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, la squadra gialloblù dovrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Silvestri in porta, Rrahmani, Gunter ed Empereur in difesa, Faraoni, Amrabat, Pessina e Lazovic a centrocampo, Zaccagni e Verre alle spalle di Di Carmine. Questa, invece, la probabile formazione del Verona secondo il Corriere dello Sport: Gunter, Rrahmani, Dawidowicz, Gunter, Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic, Verre, Zaccagni, Di Carmine.