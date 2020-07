Probabile formazione Torino: Verdi o Berenguer alle spalle di Belotti e Zaza

Il Torino si appresta a sfidare la Fiorentina con animo più tranquillo dopo la vittoria contro il Genoa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i granata dovrebbe scendere in campo al Franco col 3-4-1-2 con: Sirigu in porta, Bremer, Nkoulou e Lyanco in difesa, Ansaldi, Meité, Lukic e Aina a centrocampo, Berenguer alle spalle di Belotti e Zaza. Stesso modulo anche per il Corriere dello Sport, ma con Izzo al posto di Lyanco, Singo al posto di Aina e Verdi anziché Berenguer alle spalle di Belotti e Zaza.

