Dopo aver battuto la Spal domenica scorsa, la Roma si appresta a sfidare la Fiorentina questa sera al Franchi. Secondo il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, la formazione giallorossa scenderà in campo col 4-2-3-1 con: Lopez in porta, Kolarov, Smalling, Mancini e Florenzi in difesa, Diawara e Veretout in mediana, Perotti, Pellegrini, Zaniolo alle spalle di Dzeko.