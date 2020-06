Dopo la vittoria della Juventus contro il Lecce, la Lazio è scivolata a sette punti di distanza dalla vetta della classifica. Stasera la sfida alla Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, i biancocelesti dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con: Strakosha in porta, Patric, Acerbi e Bastos in difesa, Parolo in mediana, Lazzari a destra, Jony a sinistra, Milinkovic-Savic e Luis Alberto sulla trequarti alle spalle di Immobile e Caicedo.