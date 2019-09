Probabile formazione Genoa: in attacco Kouame e Pinamonti

Dopo la Roma (pareggio per 3-3), il Genoa affronta stasera la Fiorentina al Ferraris. Secondo La Gazzetta dello Sport, la squadra rossoblù dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con: Radu in porta, Romero, Zapata e Criscito in difesa, Schone, Lerager, Ghiglione, Radovanovic e Barreca a centrocampo, Kouame e Pinamonti in attacco. Anche il Corriere dello Sport conferma questo undici per l’esordio stagionale in casa dei rossoblu.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA