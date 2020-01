Il Genoa affronterà la Fiorentina “a specchio”, cioè col 3-5-2. Secondo La Gazzetta dello Sport la squadra rossoblù scenderà in campo con: Perin in porta, Criscito, Romero e Biraschi in difesa, Barreca a sinistra, Sturaro, Schone e Behrami in mediana, Ankersen a destra, Pandev e Sanabria in attacco. Il Corriere dello Sport schiera gli stessi giocatori, ma con una differenza: Pinamonti al posto di Sanabria.