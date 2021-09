Probabile formazione Atalanta: Zapata o Piccoli in attacco

A Bergamo va in scena la gara tra Atalanta e Fiorentina, ecco come dovrebbero scendere in campo gli orobici di mister Gasperini

Redazione VN

E' il giorno di Atalanta-Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport la squadra nerazzurra dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con: Sportiello in porta, Toloi, Palomino e Djimsiti in difesa, Zappacosta a destra, Pasalic e Freuler in mediana, Gosens a sinistra, Pessina alle spalle di Piccoli e Ilicic. La stessa identica formazione schierata nel campetto da La Nazione.

Stesso modulo per Tuttosport ma alcune differenze: Musso in porta, Toloi, Demiral e Palomino in difesa, Zappacosta a destra, Pasalic e Freuler in mediana, Maehle a sinistra, Pessina alle spalle di Zapata e Malinovski. Anche per la Gazzetta dello Sportspazio a Demiral nel terzetto difensivo, mentre Maehle sulla corsia destra, al posto di Zappacosta.