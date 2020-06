Primavera – La finale di Coppa Italia si gioca, campionato concluso

Come riportato in serata da Sky Sport, ci sono importanti novità sul fronte Primavera. Il Consiglio di Lega ha affrontato molti temi di attualità, tra questi il probabile inizio del prossimo campionato ed il destino del campionato dei giovani. La Serie A 2020/2021 potrebbe partire il 12 settembre, mentre il torneo 2019/2020 del campionato Primavera è ufficialmente concluso. Tuttavia la finale di Coppa Italia, che vedrà come protagoniste Fiorentina e Verona, sarà disputata. Resta da decidere la data.