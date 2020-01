“Preziosi vattene”: anche a Berlino striscioni contro il patron del Genoa

Prossimo avversario: Genoa. La Fiorentina ha già messo nel mirino la sfida con i rossoblu (Iachini non ha perso tempo…), formazione che naviga in piena zona retrocessione e fa i conti con la nuova contestazione dei tifosi contro il presidente Enrico Preziosi. Una protesta che è arrivata persino in Germania: «Non mollare ultras Genoa. Preziosi vattene» è lo striscione esposto dagli ultras dell’Herta Berlino durante la partita contro il Bayern Monaco di ieri (RISULTATI BUNDESLIGA). Non c’è un vero e proprio gemellaggio tra le due tifoserie, ma i tifosi tedeschi hanno voluto, come fatto in passato col Napoli e altri club italiani, esprimere la propria solidarietà.