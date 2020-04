Presidente Verona: “La popolazione ha bisogno del calcio. Lo sport regala gioia”

Maurizio Setti, patron dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la complicata attualità del calcio italiano:

Finire il campionato sarebbe un modo per dare un po’ di gioia a tutta la popolazione che ha bisogno del calcio. Spero di giocare. Taglio stipendi? È semplice. In una situazione del genere, paragonabile ad una guerra, credo ci sia da sedersi intorno ad un tavolo con grande disponibilità per trovare una soluzione condivisa.