Pres. Udinese: “Tante perdite economiche, ma il calcio deve andare avanti”

Il presidente dell’Udinese, Franco Soldati, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare delle partite a porte chiuse almeno fino al 3 aprile (parole riprese da udineseblog.it):

Dobbiamo salvaguardare la salute di tutti. L’emergenza è molto grave in tutto il mondo. In alcuni paesi del Medio Oriente c’è totale emergenza, non si può entrare né uscire. In Italia dobbiamo arginare questa sciagura, sia dal punto di vista sanitario che economico. Speriamo che il Governo adotti le misure anti-crisi per salvaguardare l’economia del paese.

In Lombardia ci sono zone completamente bloccate. Noi giocheremo con la Fiorentina a porte chiuse, come tutti. Sono preoccupato per quello che può succedere dal punto di vista economico e calcistico in Italia. Ci sono molte famiglie in difficoltà. Non dobbiamo fossilizzarci e chiuderci in casa totalmente ma dobbiamo vivere seguendo i protocolli. Il calcio deve continuare ad andare avanti, anche se ci saranno tantissime perdite economiche perché c’è il problema degli abbonati, dei tifosi, dei diritti televisivi, degli sponsor.

Speriamo che questo virus smetta di mietere vittime affinché la vita possa riprendere normalmente.