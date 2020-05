Pres. Spal: “Semplici? Errore mio, si aspettava qualcosa di diverso”

Il presidente della SPAL Walter Mattioli è intervenuto ai microfoni di Rai Radio Uno. Il dirigente ha affrontato molti argomenti toccando anche l’esonero del tecnico ex viola Leonardo Semplici:

Abbiamo divorziato da Semplici e lì magari è stato un errore mio la scorsa estate. Si tratta di un allenatore importante, che magari si aspettava qualcosa di diverso da questa stagione dopo il tredicesimo posto dell’anno scorso. Ma la SPAL ha come obiettivo stagionale quello della salvezza, non abbiamo i mezzi per ambire a qualcosa di diverso.