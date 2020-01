Pres. SPAL: “Buona prova contro chi aveva ben altri obiettivi. Bonifazi? Non ce lo possiamo permettere”

“Abbiamo fatto una bella prestazione contro una squadra che aveva ben altri obiettivi rispetto ai nostri. La squadra ha giocato credendoci fino alla fine. Spiace che l’epilogo sia questo, prendiamo di buono il gioco e la reazione della squadra alle critiche. Questa è la squadra che vorremo vedere, poi nel gioco del calcio si sa le occasioni vanno sfruttate. Non so, mi sembra che sul gol ci sia stata una deviazione… A parte quello, ci sta. Lo abbiamo preso su un calcio d’angolo. Il problema è che non ne abbiamo fatti. Abbiamo costruito, abbiamo creato anche i presupposti per vincere. Purtroppo non è andata così ma dobbiamo continuare a lavorare.

Bonifazi? Dabo intanto inizierà ad allenarsi con noi alla ripresa. Oggi i prezzi sono folli, parliamo di cifre che la SPAL non si può permettere. Bonifazi ci piace, ma piace anche ad altre squadre. Vedremo cosa vorrà fare il Torino. Non c’è solo la Spal e se dovremo fare una gara al rialzo la SPAL si tirerà fuori”.

Così il patron ferrarese Simone Colombarini, che mostra rammarico dopo la sconfitta (parole riportate da Tuttomercatoweb)