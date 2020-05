Pres. Lega Pro: “Ripartenza? Nessuna possibilità. Il calcio subirà un forte impatto”

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto oggi a Radio Punto Nuovo. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Per la prima volta nella storia si incrociano la crisi delle aziende calcio con la crisi delle aziende al cui capo c’è lo stesso proprietario. Se quest’ultimo dovrà decidere dove investire, lo farà nell’azienda madre. Il calcio subirà un forte impatto. Probabilità di ripartenza LegaPro? Ho riunito 60 medici in conference call e mi dicono che non c’è nessuna possibilità. Non siamo in grado di attuare il protocollo. Impossibile riprendere nel giro di qualche settimana.