Pres. Lecce: “Tornare a giocare è l’unica soluzione possibile. Troppe le questioni in sospeso”

Il patron del Lecce Saverio Sticchi Damiani è intervenuto nel pomeriggio a Radio Punto Nuovo, di seguito vi riportiamo i passaggi più interessanti:

Pian piano anche quelli più restii hanno capito che l’unica soluzione per reggere in piedi il sistema è quello di tornare a giocare. Troppe le questioni economiche, finanziarie e giuridiche da risolvere. Ripartenza Serie A? Ad oggi direi che c’è una buona possibilità, per fare una percentuale bisogna aspettare una riapertura degli allenamenti, ma direi un 51%. Allo stato attuale non c’è alcuna alternativa al caso di stop.