Pres. AIC: “Polemica Sarri? Si va avanti da anni, visto gli infortuni al crociato?”

“Con FifPRO, Sindacato Mondiale, da anni combattiamo questa battaglia con UEFA e FIFA, perché il problema non può essere risolto solo all’interno. Riguarda i top player, le gare internazionali e i calciatori che vanno con le Nazionali, è qualcosa di complesso: mi spiace e non accetto che si dica che non facciamo nulla. Siamo gli unici ad aver denunciato queste cose con FifPRO in una battaglia che va avanti da anni. Il primo dato è la salute del calciatore, i dati scientifici dicono che giocare così tante gare e averne così tante con tempi di recupero inferiori ai cinque giorni crea danni enormi. Ai miei tempi, un infortunio al legamento crociato era per l’80% dei casi legato a uno scontro di gioco. Oggi la percentuale si è invertita, l’80% di questi infortuni arriva senza scontri di gioco”.