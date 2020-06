Premier League: sulle maglie “Black lives matter” al posto dei nomi dei giocatori

Niente nomi sulla maglia, per tutti la stessa scritta: “Black Lives Matter” sulla schiena. Lo slogan della protesta scatenata negli Stati Uniti dall’omicidio di George Floyd – scrive gazzetta.it – sarà sulla schiena dei giocatori per le prime 12 partite della Premier League che torna in campo il 17 giugno.

“Noi giocatori siamo uniti per cercare di sradicare il pregiudizio razziale”, si legge in una nota. E in un messaggio di tutte le 20 società, i giocatori hanno sottolineato il loro impegno per “una società globale di inclusione, rispetto e pari opportunità per tutti, indipendentemente dal loro colore o credo”. Un badge Black Lives Matter apparirà su tutte le magliette da gioco per il resto della stagione, insieme al ringraziamento al personale sanitario per il lavoro svolto durante l’epidemia di coronavirus.