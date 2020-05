Premier League: le regole della ripresa, vietato effettuare tackle

Secondo quanto riportato dalla BBC, anche la Premier League sta ultimando i preparativi per la ripresa del calcio giocato, ma non senza qualche novità di rilievo. Le regole imposte dai medici saranno molto rigide, obbligatori due test a settimana e divieto assoluto di effettuare tackle. Per quanto riguarda gli allenamenti il limite sarà di 75 minuti con suddivisione in gruppi di 5 atleti. La speranza è riprendere parzialmente le attività da lunedì 18 Maggio.