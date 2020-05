Premier, il protocollo per ripartire è quasi pronto. Niente esultanze e… sputi

Anche in Premier League l’obiettivo principale è riprendere a giocare il prima possibile. E come in Italia, in queste ore la Football Association sta lavorando giorno e notte per realizzare un protocollo sanitario da rispettare che permetta al calcio di ricominciare la propria attività. Secondo il Telegraph, ad esempio, non ci potranno essere dopo i gol le tipiche esultanze di gruppo, né a fine gara i calciatori potranno scambiarsi la maglia. E neppure sputare in campo durante la partita. Queste misure durerebbero almeno un anno.