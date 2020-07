Prandelli: “La Juventus sta pensando a Chiesa. Federico deve trovare il suo percorso”

Cesare Prandelli ha concesso una lunga intervista al portale TuttoJuve, queste le sue dichiarazioni:

La Juventus ha dimostrato che una base di giocatori italiani può esser un traino, quel qualcosa in più per raggiungere ottimi risultati. I giocatori giovani italiani vanno presi in considerazione. I dirigenti bianconeri stanno pensando a Chiesa, Zaniolo e Tonali. A mio parere, Chiesa è un gradino superiore agli altri due a livello di esperienza ma forse ha bisogno di trovare sé stesso per capire che cosa vuole fare da grande. Zaniolo e Tonali, invece, sono due centrocampisti moderni con caratteristiche differenti.