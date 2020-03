Possibile estensione zona rossa, Lombardia a rischio. E con essa, anche la Serie A

Non è ancora esclusa l’ipotesi di allargare la zona rossa a tutta la regione Lombardia. Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha parlato oggi in conferenza stampa e ha dichiarato: “Domani sapremo la decisione”. In caso di conferma, sarebbe un grosso guaio per Atalanta, Brescia, Inter e Milan, che non disputerebbero le partite neanche a porte chiuse. La soluzione? Una sola: giocare la partita altrove. E il campionato trema ancora…

INTANTO LA LEGA RIGETTA LA PROPOSTA DI TRASMISSIONE IN CHIARO