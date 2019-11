Possibile cambio di proprietà per la Roma, JP Morgan intermediaria

Come riportato da Il Messaggero, il magnate americano Dan Friedkin sarebbe seriamente interessato alla Roma. Il ricco uomo d’affari, che ha fatto fortuna importando auto giapponesi negli Stati Uniti, ha dato mandato ai suoi legali di studiare i bilanci della società capitolina. Intanto, a causa di questi recenti sviluppi, il titolo in borsa dei giallorossi è stato sospeso per eccesso di rialzo (+11,29%).