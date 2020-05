Polemiche in Francia: “Champions ad agosto, Lione e PSG verranno massacrate”

Juventus-Lione si giocherà il 7 agosto a Torino a porte chiuse. E il presidente dell’Olympique Lione Jean-Michel Aulas ai microfoni di Rtl France non si dice affatto tranquillo.

“Se il ricorso per eliminare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo”, ha detto il numero uno dei transalpini, esclusi dalle coppe europee per il prossimo anno per via della chiusura anticipata del campionato e della mancata possibilità di rimontare.