Le Fiamme Gialle in Corte Lambruschini. Accuse a vario titolo per l'ex presidente blucerchiato

Notizia che arriva da Genova e dalle colonne web de Il Secolo XIX. È in corso in questi minuti un blitz della Guardia di Finanza nella sede della Sampdoria. C'è un'indagine che riguarda il periodo della gestione Ferrero, che figura nel registro degli indagati con accuse a vario titolo come falso in bilancio, truffa allo Stato e malversazione. Nel mirino le plusvalenze nelle compravendite con la Juventus e l'indebita percezione di finanziamenti pubblici