Play-out, il Lecce non ci sta: “Soluzione inattuabile, non c’è nemmeno una terz’ultima”

Fra le soluzioni ipotizzate per poter mettere la parola fine a questa stagione di Serie A si è parlato a più riprese anche della disputa di play-off e play-out, una formula che coinvolgerebbe un certo numero di squadre per determinare scudetto, piazzamenti europei e retrocessioni. Una soluzione sicuramente snella, che diminuirebbe il numero delle partite, ma che non è percorribile secondo il DS del Lecce Mauro Meluso. Queste le sue considerazioni a Radio Sportiva:

Mercato? Sono onesto, in questo momento vengono a mancare le motivazioni e ci sono situazioni gravi, tutto il resto passa in secondo piano. Proroga contratti e prestiti? Occorrerà farla se la direzione presa è quella della conclusione dei campionati, però è difficile pensare a quello che potrà accadere tra così tanto tempo vista la situazione attuale. Play-off e play-out? Ad oggi non è possibile stabilire una squadra terzultima in classifica, perché noi e il Genoa abbiamo venticinque punti, lo scontro diretto giocato è in parità e per attivare la differenza reti servono entrambi gli scontri diretti giocati, quindi ad oggi ci sono due quartultime o due terzultime. Poi, la regola dei play-off e dei play-out non è stata ammessa a inizio campionato e non può essere inserita in corso d’opera. Non voglio far polemica, oggi nessuno può permettersi di speculare su una situazione così grave per il nostro Paese”.