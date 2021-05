Platini: “Riforma Champions una scemenza. Superlega? Comunicazione di m***a”

L'ex presidente UEFA è un fiume in piena

"Da quarant'anni i grandi club vogliono andare via. Quando sei presidente UEFA devi muoverti in anticipo, non farti mettere di fronte il fatto compiuto. I responsabili della Superlega hanno utilizzato una comunicazione di m***a. Per di più media, tifosi e allenatori erano contrari. Riforma della Champions League? Una stupidaggine mai vista che prolunga la fase a gironi, quella che a nessuno interessa. Alla UEFA, da parecchio, vige la filosofia di fare sempre più soldi. Finiremo a sponsorizzare perfino le reti delle porte."