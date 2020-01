Pjanic KO al San Paolo. A rischio la sfida contro la Fiorentina?

Problemi in casa Juventus per l’uscita anzitempo per un problema alla caviglia da parte di Miralem Pjanic che è stato costretto ad abbandonare al campo al 50′. L’infortunio non sembra essere molto grave, si parla infatti di contusione alla caviglia, a seguito di un brutto fallo subito dal centrocampista azzurro Demme. Le condizioni del bosniaco verranno valutate nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, è a rischio la sua presenza nella sfida dell’ora di pranzo tra Juventus e Fiorentina in programma nel prossimo fine settimana.