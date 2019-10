Pjaca, rientro ancora lontano. Sarri: “Si è allenato pochissimo, non è disponibile”

Ancora alle prese con i postumi dell’infortunio che lo ha messo KO durante la scorsa stagione, Marko Pjaca resta ai margini della Juventus. L’ex attaccante della Fiorentina, come confermato quest’oggi in conferenza stampa da Maurizio Sarri, non è ancora in condizione di giocare: “Pjaca in questo momento non è disponibile, ha avuto un piccolo problema al ginocchio quindi non è disponibile, si è allenato pochissimo”.