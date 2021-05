Pizarro: “Alla Fiorentina serve uno come Sarri. De Rossi? Uno scherzo”

L'ex viola senza peli sulla lingua: "Con tutto il rispetto per Iachini, la Fiorentina merita un grande allenatore e un progetto ambizioso"

"Con tutto il rispetto per Iachini, credo che la Fiorentina abbia bisogno di un tecnico importante e di grande personalità. Mi piacerebbe Sarri. I fiorentini hanno un palato molto raffinato e vogliono vedere giocar bene la loro squadra. Mi dispiace vedere la squadra così in basso in classifica perché secondo me l'organico sarebbe per fare un altro campionato. Toni suggerisce De Rossi per la panchina viola? Luca è uno che scherza parecchio e ha messo in mezzo Daniele. Credo che farà strada, ma che partirà dal basso per poi risalire fino ai grandi palcoscenici".