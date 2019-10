Pistoiese, Ferrarini: “Montella valorizza i giovani, un piacere giocare contro Ribery e Boateng”

Il terzino della Fiorentina, in prestito alla Pistoiese, Luca Ferrarini, ha parlato al canale ufficiale del club arancione a poche ore dall’amichevole di oggi contro i viola (fischio d’inizio alle 19):

Sicuramente mi farà un effetto positivo giocare contro la Fiorentina, la nostra condizione adesso è ad un buon livello, affronteremo la partita nel modo migliore sperando di portare a casa il risultato migliore. Montella? Sta valorizzando molto i giovani come Castrovilli che ha avuto un inizio di campionato spettacolare, ma anche giocatori di esperienza e di livello come Ribery e Boateng ed affrontarli sarà un piacere, un’esperienza che porterò sempre dentro di me e che mi aiuterà molto nella crescita personale.