Pirlo conferma: “Infortunio Chiesa da valutare”. Ma non è il solo

Oltre al danno della sconfitta, arriva la beffa degli infortuni per la Juventus: Chiesa e McKennie rischiano di fermarsi dopo la partita di oggi pomeriggio

Nel pomeriggio vi abbiamo dato conto dell'infortunio di Chiesa per la Juventus, col conseguente rischio di saltare la gara contro la Fiorentina da ex. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha confermato che l'esterno andrà valutato, e lo stesso varrà anche per Weston McKennie: