Pioli teme l’avversario di Coppa Italia: “La Lazio? Che partita a Firenze”

Il tecnico rossonero teme la compagine biancoceleste, protagonista di una grande prestazione contro la Fiorentina

Uno degli obiettivi del Milan è la Coppa Italia. Lo fa capire Stefano Pioli in un'intervista a Sport Mediaset e del prossimo avversario dei rossoneri in questa manifestazione dice: "Domani il nostro obiettivo sarà quello di eliminare la Lazio e sarà un obiettivo molto difficile. I biancocelesti stanno molto bene e sono reduci da una grandissima partita, vinta in casa della Fiorentina. Hanno un attacco con dei giocatori formidabili".