Pioli: “Per la Champions è dura”. La prossima del Milan contro il Benevento

Dopo il brutto stop subito in casa della Lazio, il tecnico rossonero pensa alla classifica ed al prossimo avversario del Milan

Non ci voleva per il Milan la sconfitta di Roma. Ed invece la Lazio questa sera ha steso il Diavolo ed ora il tecnico rossonero, Stefano Pioli, è preoccupato. "Mi aspettavo di più dalla squadra - dice l'ex allenatore della Fiorentina nel post-partita - abbiamo le qualità per fare meglio e per chiudere il campionato in modo decoroso senza subire una cocente delusione (la perdita di un posto utile alla prossima Champions League, ndr). Adesso è dura, le altre corrono. Ibra? Dovrebbe rientrare contro il Benevento, vediamo". Proprio la formazione sannita sarà il prossimo avversario, sabato alle 20:45, del Milan: una partita crocevia per entrambe le compagini.