Pioli: “Il rigore non c’era, ma l’arbitro non è andato al Var… Noi ingenui”

Ecco le parole di Stefano Pioli a Dazn:

In questo 1-1 ci abbiamo messo del nostro, abbiamo avuto troppa sicurezza dopo il vantaggio e invece è venuta fuori la Fiorentina, a cui abbiamo concesso tre-quattro contropiedi clamorosi. Siamo stati ingenui. Il rigore? Diciamolo chiaramente: non c’era. E non capisco come in questi casi l’arbitro non chieda l’aiuto della tecnologia, andando al Var. Romagnoli tocca il pallone e non ci sono dubbi. Non capisco perché non si vada a rivedere le immagini in queste situazioni. Firenze? I fiorentini mi hanno sempre dato tanto, è stata una serata bellissima da questo punto di vista. Il futuro? Non devo pensarci io, come non lo devono fare i miei calciatori.