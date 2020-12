Pioli: “Il Milan come mia moglie, è l’amore della vita. Astori angelo custode”

Prima giocatore e poi tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli ha trovato la sua dimensione come allenatore in un’altra società, ossia il Milan. L’ex mister viola è stato protagonista di un grande 2020 con i meneghini, terminato al primo posto in Serie A. Ecco alcune parole di Pioli rilasciate a Sky Sport, in occasione di un’intervista che andrà in onda l’ultimo giorno dell’anno:

Il Milan come una favola? Per fortuna non lo è, si tratta di vera realtà. Come dice una canzone dei Negramaro “la vita che volevo è tutta qui”: questo verso spiega il mio momento. Il club rossonero, se fosse una donna, sarebbe mia moglie, l’amore della mia vita. Astori? Lui e mio padre, che ho perso lo scorso anno, sono i miei angeli custodi ed in questi grandi risultati c’è anche la loro mano.