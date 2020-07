Pioli fa il fatalista: “Il mio futuro? Non mi interessa, spetta al club decidere”

Domani sera (ore 21:45) il suo Milan sfiderà al San Paolo il Napoli dell’ex Gattuso, ma Stefano Pioli oggi nella conferenza della viglia ha parlato anche e soprattutto del suo futuro:

Non mi interessa pensare a quello che succederà a fine stagione, specie per quanto riguarda la mia posizione all’interno del Milan. Con i ragazzi siamo concentrati per finire il campionato nel miglior modo possibile e ci stiamo impegnando per questo, poi spetterà ai dirigenti prendere le decisioni.