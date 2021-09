Pioli e il campo stretto: “I campi devono essere uguali per tutti”

Stefano Pioli commenta in modo apro la vittoria contro lo Spezia a causa delle dimensione del campo

Al termine del match però, l'ex allenatore della Fiorentina, ha commentato in maniera poco serena la partita accusando lo Spezia di avere una campo troppo piccolo. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Oggi era una partita che temevo, anche perché le dimensioni del campo non sono adatte, è più piccolo e non credo sia corretto perché dovrebbero essere tutti uguali i campi in Serie A".