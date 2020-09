Pioli: “Bene con il Monza, dobbiamo arrivare preparati alla gara con lo Shamrock”

Il Milan ha battuto 4-1 il Monza nell’amichevole di San Siro e il mister rossonero ed ex Fiorentina, Stefano Pioli analizza il test:

Per noi è stata una prova importante, perché anche nel preliminare di Europa League incontreremo un avversario che sarà più avanti di noi di condizione perché hai già giocato 9 partite di campionato e quando lo affronteremo avrà giocato 11 partite e noi non potremmo essere al 100%. Per questo dovremmo essere molto preparati sotto il punto di vista mentale, perché è una partita difficile e molto complicata. Avremo a disposizione solo 5-6 giorni per preparare questa partita e dovremmo fare un lavoro molto difficile perché non sarà una partita semplice