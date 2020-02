Pioli: “Astori è dentro di me. Domani partita speciale, servirà il miglior Milan”

Il tecnico del Milan, ed ex viola, Stefano Pioli presenta la sfida del Franchi contro la Fiorentina:

La partita di domani sarà speciale, è inevitabile dopo quello che ho vissuto a Firenze. Dopo la tragedia di Davide siamo stati coinvolti in una situazione che ti lascia dentro qualcosa. Astori è dentro di me, ho avuto l’onore di conoscerlo. Visto che lui è cresciuto nel Milan, credo che sia felice che dopo la Fiorentina io sia venuto al Milan. La Viola è in forma e viene da una grande vittoria, è allenata bene da Iachini. A Firenze è cambiato tutto, la proprietà e la squadra. Adesso c’è più convinzione e entusiasmo, troveremo un ambiente caldo. Servirà il miglior Milan per fare risultato.