Pin: “Chiesa deve reagire sul campo. Commisso incide ogni volta che arriva”

L’ex difensore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, queste le sue dichiarazioni più rilevanti:

Oltre a Castrovilli ci sono altri ragazzi, come Sottil e Ranieri, che avranno le loro opportunità. Poi le valutazioni verranno fatte a fine anno perché Commisso vorrà fare una squadra competitiva. Chi non è da Fiorentina se ne andrà.Infrastrutture? Commisso è stato presente sotto questo aspetto, quando arriva a Firenze incide. Se la Fiorentina vuole scalare gradini, anche il Presidente dovrà dare il suo contributo. Chiesa è un giocatore importante, con un contratto importante. Tutti si aspettano prestazioni di livello perché conosciamo il suo valore. Vogliamo vederlo in campo, deve reagire.