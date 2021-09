Pierguidi: “Il Calcio Storico come segnale di ripartenza. Atalanta? Sarà dura”.

Michele Pierguidi ha parlato della finale del Centro Storico che si giocherà oggi alle 16.00

Il presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi è intervenuto ai microfoni del Pentasport per commentare l'imminente finale del Calcio Storico tra Verdi e Azzurri. Ecco le sue parole: "Il Calcio Storico vuole dare un segnale molto bello, ci sembrava giusto fare ripartire in qualche modo la manifestazione, che purtroppo sarà a porte chiuse e quindi invito gli appassionati a seguire la partita in televisione su Toscana TV in chiaro e gratis".