Sulle pagine del Brivido Sportivo troviamo una breve intervista a Leonardo Pieraccioni. Queste le sue parole sull'arrivo a Firenze di Rocco Commisso: "Quella dai Della Valle al magnate americano è stata una cessione giusta, quando i matrimoni fanno fatica ad andare avanti da tanto tempo, bisogna per forza lasciarsi. Con Commisso uno fisso (ride ndr). Lui tifoso bianconero? Per degobbizzarlo basta tenerlo du' giorni e du' notti sotto l'arco di San Pierino e nutrirlo solo a base di Lampredotto e ribollita! E il gioco è fatto!".