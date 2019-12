“Piatek alla Fiorentina grande colpo. Ma è fattibile solo in prestito”

“Piatek alla Fiorentina? Sarebbe un rinforzo importante, anche se non manca solo il centravanti alla Viola. Non credo però che l’operazione sia fattibile da un punto di vista economico, a meno che il giocatore non lasci il Milan in prestito. I rossoneri hanno sempre detto di no, ma certo con l’arrivo di Ibrahimovic le cose potrebbero cambiare”. E’ questo il pensiero di Mario Sconcerti, grande firma del giornalismo italiano, intervenuto oggi a TMW Radio. MA PRADE’ CI STA PROVANDO: GLI OBIETTIVI PER L’ATTACCO

Caricamento sondaggio...