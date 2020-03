Perondi (preparatore Italia femm.): “La forma fisica un rebus: non si sa quanto durerà lo stop”

Francesco Perondi, già preparatore atletico nello staff di Stefano Pioli anche alla Fiorentina ed oggi in quello della Nazionale azzurra femminile, spiega a La Stampa quanto sia complicato parlare in questa fase della forma fisica dei calciatori, anche nell’ottica di un eventuale ritorno all’attività quotidiana:

Ovviamente tutte le società avranno dato le indicazioni ai loro tesserati, una settimana di stop all’atleta professionista fa anche bene, ma se si supera quel limite il riposo diventa controproducente. Ad oggi non si sa se ci sarà una ripresa, e se sì quando, dunque è molto difficile gestire tutta la situazione. Ma in questo momento tutti siamo chiamati a rispondere alle regole del governo: il calcio non si può sottrarre.