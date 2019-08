Pernat: “Questa Fiorentina fa paura. Genoa? E’ tornato a giocare a calcio”

Il dirigente, manager di Moto Gp e grande tifoso del Genoa, Carlo Pernat, ha parlato a Radio Bruno: “Mi pare che la Fiorentina stia facendo le cose seriamente dopo il passaggio di proprietà, sembra un altro mondo da Genova. Vedo tanto entusiasmo. Gli errori arbitrali di Fiorentina-Napoli? Ci sta che l’arbitro possa sbagliare, il problema è che poi non è andato a vedere il VAR. Per me la soluzione più normale sarebbe dare 2-3 chiamate VAR a partita per entrambe le squadre.

Il Genoa? Sono molto contento di Andreazzoli. E’ un allenatore molto serio, fa correre e giocare bene a pallone, ma l’aspetto più importante è che l’opera di ricostruzione dello spogliatoio che ha portato avanti. Il gruppo è molto forte, nonostante i problemi occorsi a Sturaro e Saponara. Finalmente rivedremo il Genoa giocare a pallone come con Gasperini, anche se ho un po’ paura di questa Fiorentina. Chiesa? Mi fa sportivamente paura, è molto difficile da marcare. Lui e Pinamonti possono spaccare la partita”. LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA